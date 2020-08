Οικονομία

Κορονοϊός - Κουφίδης: Λήξη της τουριστικής σεζόν στην Χαλκιδική με τα νέα μέτρα (βίντεο)

Ο πρόεδρος Εμπορικού Επιμελητήριου Χαλκιδικής μιλά στον ΑΝΤ1 για τις ακυρώσεις και τα λάθη που έγιναν και προκάλεσαν αύξηση κρουσμάτων.