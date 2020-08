Τεχνολογία - Επιστήμη

Εντυπωσίασε το φαινόμενο της “Βολίδας” στη Βοιωτία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαγικές εικόνες από τον ουρανό της Βοιωτίας που τον διαπέρασε μετεωρίτης.