Πολιτική

Παραιτήθηκε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος

Αποδεκτή έγινε η παραίτηση του Συμβούλου Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, μετά τη δήλωσή του για το Oruc Reis. Πως αντέδρασαν τα κόμματα.

Αποδεκτή έγινε από τον Πρωθυπουργό η παραίτηση του Εθνικού Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, Α.Διακόπουλος.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου Πρωθυπουργού

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Αντιναύαρχος ε.α. Αλέξανδρος Διακόπουλος υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του.

«Η χθεσινή δήλωσή μου προκάλεσε σύγχυση και δημιούργησε πρόβλημα στον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν αποτελούσε πρόθεσή μου. Έχω υπηρετήσει την πατρίδα επί δεκαετίες κι έχω μάθει πάντα να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Ως εκ τούτου υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Θα συνεχίσω να βοηθώ την πατρίδα και την κυβέρνηση με όποιο τρόπο μπορώ, όπως έκανα μέχρι τώρα» δήλωσε ο κ. Διακόπουλος.

Ο Πρωθυπουργός έκανε δεκτή την παραίτηση και ευχαρίστησε τον κ. Διακόπουλο για τις υπηρεσίες του.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Διακόπουλος παραιτήθηκε γιατί αποκάλυψε τα ψέματα του Μητσοτάκη

«Ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, Αντιναύαρχος ε.α. και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση από το «επιτελικό» κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος είναι απλός: είπε την αλήθεια και αποκάλυψε τα ψέματα του κ. Μητσοτάκη για τις δήθεν «ανύπαρκτες έρευνες» του Oruc Reis. Μια αλήθεια που ανατρέπει την κουτοπόνηρη κυβερνητική προπαγάνδα, η οποία συνεχίζει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της για την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ο κ. Μητσοτάκης για πολλοστή φορά, ακόμα και σε πολύ κρίσιμα εθνικά θέματα, πορεύεται με φτηνούς επικοινωνιακούς όρους, μήπως και περισώσει το μπάχαλο που έχει δημιουργήσε»,. αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται «Ως φαίνεται, τα όσα είπε ο κ. Διακόπουλος για τη δράση του Oruc Reis και την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, ήταν η αλήθεια. Μόνο που η αλήθεια δεν βόλευε τον κ Μητσοτάκη, που τον παραίτησε».