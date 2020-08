Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ισπανία: ρεκόρ κρουσμάτων μετά την άρση του lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ισπανία έχει τον υψηλότερο απολογισμό κρουσμάτων στη δυτική Ευρώπη.

Η Ισπανία κατέγραψε 3.715 νέα κρούσματα κορονοϊού τις τελευταίες 24 ώρες, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για ένα νέο ημερήσιο ρεκόρ από τότε που η χώρα εξήλθε του lockdown στα τέλη Ιουνίου.

Η Μαδρίτη καταγράφει τα περισσότερα νέα κρούσματα, 1.535 στον αριθμό, ενώ ακολουθούν η Χώρα των Βάσκων και η Αραγονία με περίπου 470 η κάθε μία.

Δεκατέσσερις άνθρωποι πέθαναν στην Ισπανία την ίδια περίοδο, ένας αριθμός μικρότερος από τους 21 μία ημέρα πριν. Τις τελευταίες επτά ημέρες, 131 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό, σύμφωνα με το υπουργείο.

Το σύνολο των κρουσμάτων, όπου συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα τεστ αντισωμάτων σε ασθενείς που ενδεχομένως έχουν ήδη αναρρώσει, αυξήθηκε σε 370.867.

Παρά την υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε ολόκληρη τη χώρα, τα στοιχεία της ΕΕ δείχνουν ότι η Ισπανία έχει τον υψηλότερο απολογισμό κρουσμάτων στη δυτική Ευρώπη όπως και τo υψηλότερο ποσοστό επίπτωσης στα κρούσματα ανά 100.000 ανθρώπους τις τελευταίες 14 ημέρες.