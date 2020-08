Πολιτική

ΥΠΕΞ: Επιτακτική ανάγκη να υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση στη Λευκορωσία

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για τις εξελίξεις στη Λευκορωσία, που απασχόλησαν τη Σύνοδο Κορυφής.

"Η Ελλάδα παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τις τελευταίες εξελίξεις στη Λευκορωσία και εκφράζεται πλήρως από τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 11ης τρέχοντος, στη συνέχεια των προεδρικών εκλογών της 9ης Αυγούστου", σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις εξελίξεις στη Λευκορωσία.

"Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση και αποφυγή οποιασδήποτε περαιτέρω χρήσης βίας κατά πολιτών", αναφέρει χαρακτηριστικά. "Τονίζει ότι το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες θα πρέπει να είναι απολύτως σεβαστά, αποτελούν δε προϋπόθεση για την έναρξη ενός δημοκρατικού διαλόγου, χωρίς περιορισμούς, με την ευρύτερη κοινωνία της Λευκορωσίας". "Επισημαίνει δε, ειδικότερα, την ανάγκη σεβασμού της ελευθερίας της έκφρασης και της προστασίας των δημοσιογράφων και των επαγγελματιών των μέσων μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης", καταλήγει η ανακοίνωση.