Βραζιλία: Επίσημη πρόταση στον Λεονάρντο ντι Κάπριο να δει τον Αμαζόνιο

Δια στόματος του αντιπροέδρου της χώρας απευθύνθηκε από τη Βραζιλία η πρόσκληση στον Αμερικανό ηθοποιό.

Ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας Χάμιλτον Μουράο προσκάλεσε σήμερα τον Αμερικανό ηθοποιό Λεονάρντο ντι Κάπριο να επισκεφθεί τον Αμαζόνιο για να δει από κοντά την πραγματικότητα της κατάστασης εκεί, την ώρα που η βραζιλιάνικη κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με επικρίσεις για την καταστροφή στο μεγαλύτερο τροπικό δάσος του κόσμου.

Ο Μουράο κάλεσε τον ντι Κάπριο, έναν προασπιστή του περιβάλλοντος, να πάει μαζί του προσωπικά σε ένα ταξίδι στις απομακρυσμένες περιοχές του δυτικού Αμαζονίου, κοντά στην πόλη Σάο Γκάμπριελ ντα Κατσοέιρα.

«Θα ήθελα να προσκαλέσω τον πιο πρόσφατο επικριτή μας, τον Λεονάρντο ντι Κάπριο, να έρθει μαζί μου στο Σάο Γκάμπριελ ντα Κατσοέιρα σε μια 8ήμερη περιοδεία στη ζούγκλα μεταξύ του αεροδρομίου Σάο Γκάμπριελ και του αυτοκινητόδρομου Κουκούι», είπε ο Μουράο.

«Θα μάθει με κάθε μεγάλη λακούβα που θα πρέπει να περάσει ότι ο Αμαζόνιος δεν είναι επίπεδη γη, για να κατανοήσει καλύτερα πως είναι η κατάσταση σε αυτήν την τεράστια περιοχή».

Πέρυσι, καθώς ο Αμαζόνιος βρέθηκε στο έλεος καταστροφικών πυρκαγιών που προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή, ο ακροδεξιός πρόεδρος Ζαϊχ Μπολσονάρου κατηγόρησε τον Ντι Κάπριο ότι είχε χρηματοδοτήσει τις φωτιές στην περιοχή, χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη. Ο Ντι Κάπριο είχε αρνηθεί κάθε κατηγορία.