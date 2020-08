Life

“Επαναστάτρια” στα 38 της η Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η ποπ σταρ Θέλει να απαλλαγεί από την "κηδεμονία" του πατέρα της.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς θέλει να απαλλαγεί από την κηδεμονία του πατέρα της, ο οποίος ελέγχει εδώ και 12 χρόνια τις προσωπικές και επιχειρηματικές υποθέσεις της, κατόπιν απόφασης δικαστηρίου.

Ενόψει μιας ακρόασης σε δικαστήριο του Λος Άντζελες σήμερα, ο δικηγόρος της 38χρονης ποπ σταρ κατέθεσε έγγραφα στα οποία αναφέρεται ότι η τραγουδίστρια «αντιτίθεται σθεναρά στο να ανατεθεί και πάλι η επιτροπεία της στον Τζέιμς» Σπίαρς, χωρίς να εξηγεί τους λόγους.

Ο Τζέιμι Σπίαρς ανέλαβε «κηδεμόνας» της ενήλικης κόρης του το 2008, αφού η ζωή της βγήκε εκτός ελέγχου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν έχει δώσει καμία συναυλία από τον Οκτώβριο του 2018 και πέρσι εισήχθη και πάλι, για μικρό χρονικό διάστημα, σε ψυχιατρείο. Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ότι «είναι δεδηλωμένη επιθυμία της να μην δώσει παραστάσεις αυτήν την περίοδο».

Οι θαυμαστές της σταρ διαμαρτύρονται για τη μακρά επιτροπεία της και έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας την «απελευθέρωσή» της. Πιστεύουν ότι την κρατούν αιχμάλωτη και ότι η ίδια στέλνει κωδικοποιημένα μηνύματα, παρακαλώντας να την ελευθερώσουν, μέσα από τους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια – συνήθως ανεβάζει φωτογραφίες της ενώ χορεύει στο σπίτι της.

Οι υποστηρικτές της σχεδιάζουν να διαδηλώσουν σήμερα έξω από το δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Η Μπρίτνεϊ θέλει να δοθεί ο έλεγχος των υποθέσεών της στη μάνατζέρ της, τη Τζόντι Μοντγκόμερι, η οποία είχε αναλάβει προσωρινά την κηδεμονία της πέρσι, όταν ο Τζέιμ Σπίαρς αρρώστησε.

Ο Τζέιμι Σπίαρς απέρριψε την εκστρατεία «Ελευθερώστε τη Μπρίτνεϊ», χαρακτηρίζοντάς την ανέκδοτο. «Όλοι αυτοί οι συνωμοσιολόγοι δεν έχουν ιδέα. Επαφίεται στο δικαστήριο να αποφασίσει ποιο είναι το καλύτερο για την όρη μου. Δεν είναι δουλειά κανενός άλλου», είπε.