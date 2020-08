Κοινωνία

“Παραγγελιά” 15χρονων η δολοφονική επίθεση στην παιδική χαρά

Άγριο σκηνικό σε πολυσύχναστο πάρκο. Τι αποκαλύπτει η έρευνα των αστυνομικών.

Φως στο κίνητρο αλλά και στις συνθήκες της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του 31χρονου Αφγανού στο πάρκο της Ιτάνου), όπου καθημερινά παίζουν δεκάδες παιδάκια με τους γονείς και τους παππούδες, ρίχνει η έρευνα της ΕΛΑΣ. Η υπόθεση έχει πάρει πλέον το δρόμο της Δικαιοσύνης, όμως προκαλεί πραγματικά ανατριχίλα ότι οι δύο 15χρονες Αφγανές, οι οποίες έχουν συλληφθεί ως εμπλεκόμενες στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, είχαν ενεργό ρόλο στην υπόθεση. Εκείνες φέρονται να έδωσαν τα μαχαίρια στους δύο συγκατηγορούμενους Πακιστανούς, ενώ η μία φέρεται να προέτρεψε να τον μαχαιρώσουν και να βγάλουν από τη μέση τον 31χρονο «ενοχλητικό» συμπατριώτη της. Αρχικώς τον χτύπησαν με χέρια και πόδια και μετά βγήκαν μαχαίρια.

Οι δύο Πακιστανοί, οι οποίοι κρατούνται με τις δύο ανήλικες προκειμένου να απολογηθούν την Παρασκευή, κατάφεραν τρεις μαχαιριές στον 31χρονο, αριστερά στην κοιλιά, πίσω στο δεξί νεφρό και στο δεξί μηρό. Ο ένας τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα και ο άλλος στο μηρό.

Σε δομή προστασίας ανηλίκων η μία 15χρονη με πολλά «σκασιαρχεία»

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μία από τις δύο 15χρονες φιλοξενείται σε δομή προστασίας ανηλίκων στο Ηράκλειο και από το 2017 έως σήμερα φέρεται να το έχει «σκάσει» από 'κει περισσότερες από 30 φορές!

Στη διάθεση των Αρχών υπάρχει αποκαλυπτικό βίντεο που καταγράφει σκηνές από το αιματηρό σκηνικό με επίκεντρο το πάρκο. Μεταξύ άλλων καταγράφεται ο τραυματίας να τρέχει επί της οδού Ιτάνου και να τον καταδιώκει ένας εκ των δύο φυσικών αυτουργών της δολοφονικής επίθεσης. Αιμόφυρτος άρχισε να χτυπάει τα κουδούνια πολυκατοικιών, ζητώντας βοήθεια.

Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι δολοφονική επίθεση προκάλεσε διαπληκτισμός με αφορμή τις εθνικότητες. Πιο συγκεκριμένα φέρεται να υπήρξε ενόχληση του τραυματία για το γεγονός ότι οι δύο ανήλικες συναναστρέφονταν με Πακιστανούς. Κάτι που, όπως αναφέρεται, δεν αποδέχονται οι Αφγανοί για εθνικιστικούς λόγους.

Πηγή: cretalive.gr