Κοινωνία

Καταγγελία για επίθεση σκύλων σε κορίτσι (εικόνες)

Τραυματισμένη και σοκαρισμένη η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τι λέει ο πατέρας της, που έχει ήδη προσφύγει στις Αρχές, αναζητώντας ευθύνες.

Από μεγάλο σοκ πέρασε στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, ένα ανήλικο κορίτσι την ώρα που είχε τελειώσει τη γυμναστική της σε γυμναστήριο της γειτονιάς της και επέστρεφε σπίτι της, όταν εκεί που προχωρούσε της επιτέθηκαν 3 ή 4 σκυλιά καταφέρνοντας έτσι να τη δαγκώσουν και να την τραυματίσουν - ευτυχώς ελαφρά!

Όπως κατήγγειλε χθες μιλώντας στη «Ροδιακή» ο πατέρας της (τα πλήρη στοιχεία του στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής) το κορίτσι χρειάστηκε να μεταφερθεί με ισχυρό σοκ στο Νοσοκομείο της Ρόδου, όπου εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ευτυχώς το τραύμα στο πόδι της δεν ήταν σοβαρό.

Το πρωί της επόμενης μέρας, ο πατέρας επικοινώνησε με την αστυνομία (όπου και κατήγγειλε το γεγονός), ενώ ενημέρωσε επίσης την υπηρεσία του Δήμου της Ρόδου που του υπέδειξαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Επίσης, ενημερώθηκε από τον ίδιο και ο Σύλλογος Φιλοζωϊκής.

Μέχρι σήμερα πάντως, πέντε μέρες μετά, το πρόβλημα με τα σκυλιά που τριγυρίζουν στην περιοχή αδέσποτα παραμένει, μαζί με τους αντίστοιχους κινδύνους.

Τα σκυλιά βρίσκονται παντού σε όλη τη γειτονιά και κυκλοφορούν ελεύθερα μέχρι και σήμερα

