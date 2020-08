Παράξενα

Κορονοϊός: Σύλληψη και “χρυσό πρόστιμο” για πολυπληθές γλέντι σε σπίτι

"Ξινή" βγήκε στον οικοδεσπότη η σύναξη συγγενών και φίλων, κατά παράβαση των περιοριστικών μέτρων, λόγω της πανδημίας.

Συνελήφθη, σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αποκορώνου, Χανιώτης ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού.

Ειδικότερα, σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου στο πλαίσιο ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες της 18.08.2020, διαπιστώθηκε, ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είχε οργανώσει κοινωνική εκδήλωση σε αύλειο εξωτερικό χώρο, στην οποία συμμετείχε μεγαλύτερος αριθμός ατόμων από τον επιτρεπόμενο.

Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 3.000 ευρώ.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων.

Πηγή: zarpanews.gr