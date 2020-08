Πολιτική

Μητσοτάκης στο CNN: δεν θα μείνουν αναπάντητες οι τουρκικές προκλήσεις (βίντεο)

Τι είπε για την σύγκρουση των πολεμικών σκαφών και την τακτική της Άγκυρας. Τι ανέφερε για την στάση των χωρών της ΕΕ και της ανατολικής Μεσογείου.

Το μήνυμα προς την Τουρκία είναι σαφές: σταματήστε τις προκλήσεις και ας αρχίσουμε να συζητάμε. Ως πολιτισμένοι γείτονες μόλις συνάψαμε μια πολύ σημαντική συμφωνία με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας, μια συμφωνία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως προσχέδιο για άλλες στην περιοχή, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN κσι στην δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ.

Υπάρχει πάντα χώρος για να αλλάξει η Τουρκία την προσέγγισή της αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι αν συνεχίσει σ’ αυτήν την πορεία, θα υπάρξουν συνέπειες και θα έθετε σε κίνδυνο τη σχέση της με την Ευρώπη, ανέφερε ο πρωθυπουργός και τόνισε :«Επειδή αυτού του είδους οι προκλήσεις απλώς δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες. Όχι μόνο από την Ελλάδα ή την Κύπρο αλλά από την Ευρώπη στο σύνολό της».

«Αυτό που βιώσαμε τον τελευταίο χρόνο, αφότου ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, είναι μια αύξηση στο επίπεδο των προκλήσεων από την Τουρκία σε διάφορα μέτωπα. Αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα δεν είναι ένα μεμονωμένο συμβάν. Ο λόγος της διαφοράς μας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Και αυτό που είπαμε καθαρά στην Τουρκία είναι ότι πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε ως πολιτισμένοι γείτονες και, αν δεν μπορούμε να το επιλύσουμε οι δυο μας να πάμε στο διεθνές δικαστήριο και να αποφασίσει εκ μέρους μας. Αλλά αυτό που δεν μπορούμε να ανεχθούμε είναι οι μονομερείς ενέργειες από την Τουρκία, να διεκδικεί αυτό που εμείς θεωρούμε την ελληνική ΑΟΖ και την Τουρκία να στέλνει όχι μόνο ένα ερευνητικό σκάφος αλλά και σημαντικό αριθμό πολεμικών σκαφών. Υπάρχει κίνδυνος για ταχεία κλιμάκωση της έντασης. Είχαμε ένα επεισόδιο την περασμένη εβδομάδα, με δύο σκάφη που συγκρούστηκαν και αυτό δεν είναι κάτι που θέλουμε να δούμε στην περιοχή. Ασφαλώς θα υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας αλλά δεν θα είμαστε ποτέ εκείνοι που θα επιδιώξουν την κλιμάκωση.

Αλλά προφανώς αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν έχουμε κάθε λίγο τον μισό τουρκικό στόλο να πλέει στο Αιγαίο ή την ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να διεξάγεις εξωτερική πολιτική, εάν στηρίζεις το διεθνές δίκαιο και στηρίζεις τις καλές σχέσεις γειτονίας, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Αυτό που κάνει η Τουρκία είναι να συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Αν θεωρεί αμφισβητούμενες τις περιοχές, που εμείς θεωρούμε μέρος της ελληνικής ΑΟΖ, θα έπρεπε να καθίσουν μαζί μας να το συζητήσουμε. Δεν θα αποδεχτούμε τετελεσμένα γεγονότα ως αποτέλεσμα των τουρκικών προκλήσεων. Και αυτή δεν είναι μόνο δική μου άποψη. Είναι μια πρόκληση για την ΕΕ, για τον κόσμο. Για αυτό βλέπετε το γαλλικό ναυτικό, την ΕΕ να στηρίζει την Ελλάδα και την Κύπρο, για αυτό βλέπετε τις ΗΠΑ να στέλνουν ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι ο μοναδικός τρόπος για να επιλυθεί το ζήτημα είναι η τήρηση του διεθνούς δικαίου. Η αίσθησή μου είναι ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη.

Αυτή η συμπεριφορά δεν απειλεί μόνο τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά τη συνολική σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο. Εξ ου και είναι επίσης μεγάλο θέμα ανησυχίας για την Ευρώπη στο σύνολό της και το ΝΑΤΟ. Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ αλλά η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται με τρόπο που θα περίμενε κανείς από έναν σύμμαχο.

Έθεσα το θέμα στον γγ του ΝΑΤΟ (Γενς Στόλτενμπεργκ) και θα το θέσω ξανά.

Θα πρέπει να αποφεύγουμε τις μονομερείς ενέργειες που επιτείνουν τις εντάσεις. Αλλά πρέπει να επαναλάβω ότι η Ελλάδα ποτέ δεν κλιμάκωσε πρώτη.

Αν η Τουρκία συνεχίσει αυτήν την πορεία νομίζω ότι οι κυρώσεις θα είναι το μοναδικό εργαλείο που θα έχουμε για να την αποτρέψουμε από το να συνεχίσει αυτού του είδους τις πολιτικές. Πραγματικά ελπίζω να μην συμβεί αυτό, ελπίζω η Ελλάδα να γινόταν μια γέφυρα και να βοηθούσε την Τουρκία να προσεγγίσει την Ευρώπη και να εγκαθιδρύσει μια πιο εποικοδομητική σχέση.

Αυτό ακριβώς πρότεινα στον πρόεδρο Ερντογάν όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά, πέρσι τον Σεπτέμβριο, αλλά δυστυχώς τα πράγματα έκτοτε πήραν την κατηφόρα», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός στο CNN.

"Δεν θα έχουμε πάλι lockdown"

Έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού και την περιμέναμε επειδή ανοίξαμε την οικονομία και τον τουρισμό, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του στο CNN υπογραμμίζοντας όμως πως «δεν θα μπούμε σε καραντίνα» (lockdown). «Είναι φυσιολογικό να δούμε αύξηση. Λαμβάνουμε επιπλέον μέτρα, όπως τη χρήση μάσκας, προστατεύουμε τους ηλικιωμένους. Αν μείνουν τα νούμερα ως έχουν, δεν ανησυχώ για την πίεση στο σύστημα υγείας, αλλά φυσικά η πρόκληση είναι να κρατήσουμε ανοιχτή την οικονομία. Όσοι έρθουν θα βιώσουν ένα κάπως διαφορετικό καλοκαίρι, σε ορισμένα μέρη τα μπαρ και νάιτκλαμπ κλείνουν στις 12», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε δημοσίευμα των Νew Υork Τimes ότι η Ελλάδα εγκατέλειψε πρόσφυγες στην θάλασσα το οποίο διέψευσε υπογραμμίζοντας: «Όχι, δεν συνέβη. Η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζεται τα σύνορά της. Έχουμε σκληρή αλλά δίκαιη συνοριακή πολιτική. Αυτού του είδους οι ισχυρισμοί συνιστούν προσβολή για το λιμενικό μας. Το ελληνικό λιμενικό έχει διασώσει κυριολεκτικά δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στη θάλασσα. Και τα νησιά μας πάντα παρείχαν καταφύγιο σ’ αυτούς που είχαν ανάγκη. Αλλά να θυμίσω ότι στις αρχές Μαρτίου η Τουρκία προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ως όπλο το μεταναστευτικό. Απείλησε την Ευρώπη, απείλησε την Ελλάδα, να στείλει δεκάδες χιλιάδες απελπισμένους να περάσουν τα σύνορα μας. Τότε είπαμε, αυτό δεν θα συμβεί, υπερασπιστήκαμε τα σύνορά μας. Υπήρξαν παρόμοιες αναφορές, όλες αυτές οι αναφορές είναι από την ίδια πηγή, προέρχονταν από την Τουρκία. Εγώ θα έλεγα, κάποιοι από τους ρεπόρτερ που κάνουν τέτοια ερευνητική δημοσιογραφία θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά τον έλεγχο των πηγών τους. Πάντα επαγρυπνούμε. Είναι παράξενο που κατηγορείται η Ελλάδα, όταν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει τους τελευταίους μήνες και πώς η Τουρκία εργαλειοποίησε τους μετανάστες, απελπισμένους ανθρώπους.

Είμαστε θύματα μιας σημαντικής εκστρατείας παραπληροφόρησης. Όμως λέω και πάλι ότι αν υπάρξει οποιοδήποτε επεισόδιο, θα είμαι ο πρώτος που θα το εξετάσω. Η Ελλάδα σέβεται το κράτος δικαίου, έχουμε χορηγήσει άσυλο σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που πολλοί από αυτούς θα ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός στο CNN.