Κόσμος

Κορονοϊός: αύξηση των κρουσμάτων στην Ιταλία

Σημαντική αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων. Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο».

Τα κρούσματα κορονοϊού στην Ιταλία, το τελευταίο εικοσιτετράωρο, ανήλθαν στα εξακόσια σαράντα δύο. Σε σχέση με χθες, σημειώνεται σημαντική αύξηση, με διακόσιες τριάντα εννέα επιπλέον μολύνσεις. Παράλληλα, σήμερα έχασαν την ζωή τους επτά άνθρωποι, τρεις περισσότεροι από χθες.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και περισσότερα τεστ. Η μεγαλύτερη άνοδος των κρουσμάτων σημειώνεται στις περιφέρειες της Λομβαρδίας και της Εμίλια Ρομάνια.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η διάδοση του ιού βρίσκεται τώρα στα ίδια επίπεδα του τελευταίου δεκαήμερου του Μαΐου. Σε ότι αφορά, τέλος, το άνοιγμα των σχολείων, το οποίο έχει προγραμματισθεί για τις δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου, οι Ιταλοί επιστήμονες τονίζουν ότι είναι πιθανό να αποφασιστεί η υποχρεωτική χρήση μάσκας, τόσο για τους διδάσκοντες και το διοικητικό προσωπικό, όσο και για τους μαθητές.