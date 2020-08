Οικονομία

Απάτη με τη χρήση του ονόματός του καταγγέλλει ο Σταϊκούρας

Σε τι εμπλέκουν επιτήδειοι τον υπουργό Οικονομικών.

Διαδικτυακή απάτη με τη χρήση του ονόματός του για χορήγηση δανείων και χρηματοδοτήσεις, καταγγέλλει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών. Μάλιστα, ενημέρωσε σχετικά τις αρμόδιες Aρχές.

Ειδικότερα, ο υπουργός έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter τα εξής:

«Με αφορμή σημερινές καταγγελίες πολιτών, που έλαβαν e-mail από πρόσωπο με τη φερόμενη επωνυμία “Patricia Grelet (Finance Plus)”, ενημερώνω, και εφιστώ την προσοχή σας, ότι δεν έχω ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ σχέση με το εν λόγω πρόσωπο ή εταιρεία, ούτε με τυχόν άλλο που σχετίζεται με την παροχή δανείων.

Τονίζω επίσης ότι, όπως διευκρίνισα την περασμένη Παρασκευή, δεν σχετίζομαι κατ’ ουδένα τρόπο με ιστοσελίδες και διαφημίσεις για παροχή χρηματοδότησης».