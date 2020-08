Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γαλλία: στα επίπεδα του Μαΐου τα νέα κρούσματα

Σε επίπεδα προ τριμήνουν εχει γυρίσει η χώρα, σε ότι αφορά την εξάπλωση της πανδημίας.

Περισσότερα από 3.700 νέα κρούσματα της Covid-19 καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Γαλλία, στον χειρότερο ημερήσιο απολογισμό για τη χώρα από τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η γενική διεύθυνση υγείας (DGS), την Πέμπτη.

Με βάση αυτήν την καταμέτρηση, καταγράφηκαν 3.776 κρούσματα, από 2.238 την Τρίτη. Από τον Μάιο, το όριο των 3.000 μολύνσεων είχε ξεπεραστεί μόνο δύο φορές, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Συνολικά, μέσα σε μία εβδομάδα, έχουν βρεθεί θετικοί στον νέο κορονοϊό 16.747 άνθρωποι στη Γαλλία. Πάντως, οι νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία έχουν μειωθεί στους 4.806, από 4.823 χθες.

Οι νεκροί από την Covid-19 ανέρχονται σε 30.468, μετά τον θάνατο άλλων 17 ανθρώπων το τελευταίο 24ωρο.