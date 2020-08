Οικονομία

Τηλεδιάσκεψη Θεοχάρη με τους Περιφερειάρχες για το Ταμείο Ανάκαμψης

Στο επίκεντρο η τουριστική ανάπτυξη στις περιφέρειες της χώρας.

Νέα τηλεδιάσκεψη, αυτή τη φορά με εκπροσώπους της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια της προετοιμασίας της πρότασης του Υπουργείου Τουρισμού για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση

Από την πλευρά του Υπουργείου Τουρισμού συμμετείχαν ο Υπουργός, κ. Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός, κ. Μάνος Κόνσολας, η Γενική Γραμματέας, κα. Βίκυ Λοΐζου, η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου, κα. Σταυρούλα Μηλιάκου και η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, κα. Παναγιώτα Διονυσοπούλου. Από ΕΟΤ συμμετείχε στην συνδιάσκεψη ο κ. Τασιόπουλος Σταύρος, ειδικός σύμβουλος της Προέδρου, κας. Γκερέκου Άντζελας.

Στη συνδιάσκεψη, συζητήθηκαν προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη στις περιφέρειες της χώρας στα πλαίσια των κατευθύνσεων της επιτροπής Πισσαρίδη, με την παρουσία μελών της ομάδας εργασίας που έχει συστήσει το Υπουργείο Τουρισμού για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Υπουργός κ. Χάρης Θεοχάρης τόνισε: «Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν μια κορυφαία ευκαιρία ώστε να σχηματοποιηθούν και να μετατραπούν σε δράσεις και έργα μια σειρά τάσεων που διαμορφώνονται στην τουριστική βιομηχανία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η διαφοροποίηση του προϊόντος, η ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών που στηρίζουν τον κλάδο αποκτούν έναν ισχυρό πυλώνα χρηματοδότησης. Ο τουρισμός αποτέλεσε και παραμένει θεμέλιο της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητα και της απασχόλησης των περιφερειακών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία των Περιφερειών είναι πιο σημαντική από ποτέ και ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει τις προτάσεις του για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων αυτών».

Ο Υφυπουργός, κ. Μάνος Κόνσολας αναφέρθηκε στο στόχο της Πολυκεντρικής Τουριστικής Ανάπτυξης προκειμένου να σταματήσει η υπερσυγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων σε λίγες μόνο περιφέρειες της χώρας. Επεσήμανε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί και ένα νομοσχέδιο που μετατρέπει τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σε κέντρα προσέλκυσης και προώθησης επενδυτικών πρωτοβουλιών, αλλά και στρατηγεία τουριστικής ανάπτυξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Βίκυ Λοϊζου, υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των Περιφερειών στο συνολικό σχεδιασμό ώστε να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες πτυχές κάθε Περιφέρειας. Όπως τόνισε, η δύσκολη συγκυρία είναι ευκαιρία να καταγραφούν οι ανάγκες και να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να πετύχουμε την ενδυνάμωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν από την πλευρά των Περιφερειών:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γεώργιος Πατούλης και ο εντεταλμένος σύμβουλός για θέματα τουρισμού κ. Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος

Ο Περιφερειάρχης Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας και ο κ. Θάνος Αλέξανδρος Περιφερειακός σύμβουλος.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κώστας Αγοραστός και ο κ. Μπουτίνας Ιωάννης εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα τουρισμού

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργος Κασαπίδης

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης και ο κ. Κώτσογλου Κυριάκος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος του τομέα τουρισμού και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτης ΝίκαςΝΙΚΑΣ -16,67%

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός και ο κ. Ηλίας Μπουρμάς αντιπεριφερειάρχης για θέματα τουρισμού και πολιτισμού.

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο εντεταλμένος Τουριστικής Ανάπτυξης Κυκλάδων και Έπαρχος Νάξου, κ. Γιάννης Μαργαρίτης

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ο κ. Σγούρος Γιώργος εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού υπεύθυνος τουριστικής προβολής

Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο κ. Νικόλαος Νύκτας Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού

Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκπροσώπησε ο κ. Αλεξάκης Αλέξανδρος Αντιπεριφερειάρχης θεμάτων επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Συμμετείχαν, επίσης , ως εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ, ο κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος , Πρόεδρος της τουριστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ, ο γ.γ κ. Δ. Καφαντάρης και ο επιστημονικός συνεργάτης κ. Νότης Μαρτάκης.