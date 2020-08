Αθλητικά

Champions League: “Φορτσάτη” πάει στον τελικό η Μπάγερν

Εμφατική πρόκριση των Βαυαρών με αντίπαλο την αξιόμαχη Λυών.

Το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του Champions League «τσέκαρε» το δεύτερο «εισιτήριο» για το μεγάλο τελικό της Κυριακής (23/08).

Η Μπάγερν Μονάχου με ηγέτη κι εκτελεστή τον Γκνάμπρι επιβλήθηκε με 3-0 της Λυων στο δεύτερο χρονικά ημιτελικό της διοργάνωσης και θα είναι η αντίπαλος της Παρί Σεν Ζερμέν στον καταληκτικό αγώνα που θα κρίνει το νέο πρωταθλητή Ευρώπης για τη σεζόν 2019/2020.

Η Λυών, που έκανε την έκπληξη απέναντι σε Γιουβέντους και Μάντσεστερ Σίτι, δεν κατάφερε να κάνει το back to back σε αγώνες του Champions League, μετά τη σεζόν 2011/2012, όταν είχε επικρατήσει των Ντιναμό Ζάγκρεμπ κι ΑΠΟΕΛ.

Οι Βαυαροί, μετά το απίστευτο 8-2 επί της Μπαρτσελόνα, έπαιξαν όσο ακριβώς χρειαζόταν για να φτάσουν στο στόχο τους. Παρότι οι Γάλλοι ξεκίνησαν καλύτερα και είχαν δοκάρι με τον Εκαμπί στο 17΄, ένα λεπτό μετά ο Γκνάμπρι με σουτ άνοιξε το δρόμο για τους πρωταθλητές της Bundesliga. Ο διεθνής Γερμανός άσος «έγραψε» το 2-0 στο 33΄ και κάπου εκεί όλα είχαν τελειώσει.

Με τα δύο τέρματα που πέτυχε ο Γκνάμπρι έφτασε τα 9 στο εφετινό Champions League, όλα μακριά από το Μόναχο και, πλέον, βρίσκεται ένα πίσω από τον Χάαλαντ της Ντόρτμουντ, που έχει 10.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Φλικ έκανε «συντήρηση δυνάμεων» ενόψει του τελικού, παρ΄ όλα αυτά βρήκε τον τρόπο να πετύχει και τρίτο γκολ με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 88ο λεπτό.



Οι συνθέσεις:

ΛΥΩΝ (Ρούντι Γκαρσιά): Λόπες, Ντεναγέρ, Μαρσέλο, Μαρσάλ (73΄ Σέρκι), Ντιμπουά (67΄ Τετε), Κακερέ, Μπρούνο Γκιμαράες (46΄ Μέντες), Αοάρ, Κορνέ, Ντεπάι (58΄ Ντεμπελέ), Εκαμπί (67΄ Αντελαΐντ),

ΜΠΑΓΕΡΝ (Χανς-Ντίτερ Φλικ): Νόιερ, Αλάμπα, Μπόατενγκ (46΄ Σίλε), Ντέιβις, Κίμιχ, Γκορέτσκα (82΄ Παβάρ), Τιάγκο (82΄ Τολισό), Πέριτσιτς (63΄ Κομάν), Μίλερ, Γκνάμπρι (75΄ Κουτίνιο), Λεβαντόφσκι