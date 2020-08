Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αεροδιακομιδή ανήλικου μέσα σε ειδική κάψουλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εσπευσμένα μέσα στην νύχτα, με στρατιωτικό ελικόπτερο, μεταφέρθηκε το αγόρι από νησί των Δωδεκανήσων στο ΠΑΓΝΗ.

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου μεταφέρθηκε εσπευσμένα τα ξημερώματα ένα ανήλικο αγόρι, θετικό στον κορονοϊό, μέσα σε ειδική κάψουλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 17χρονο από τη Γαλλία.

Ο νεαρός βρισκόταν στην Κάλυμνο και μεταφέρθηκε στην Κρήτη με ελικόπτερο Σινκούκ της Πολεμικής Αεροπορίας, γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα.

Πηγή: ekriti.gr