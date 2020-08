Κόσμος

Κορονοϊός - Ισραήλ: Ρεκόρ θανάτων σε 24 ώρες

Σε έξαρση η πανδημία στην χώρα, με τετραψήφιο αριθμό νέων κρουσμάτων.

Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψε 18 νέους θανάτους ασθενών εξαιτίας της COVID-19 και 1.560 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Πρόκειται για τον βαρύτερο ημερήσιο απολογισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα αφότου εντοπιζόταν το πρώτο κρούσμα μόλυνσης από τον κορονοϊό, στα τέλη του Φεβρουαρίου. Το προηγούμενο θλιβερό ρεκόρ (17 νεκροί) είχε ανακοινωθεί τη 12η Αυγούστου.

Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ακόμη ότι προσθέτει στον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας στη χώρα 53 θανάτους που διαπιστώθηκαν σε γηροκομεία από την αρχή του Ιουλίου αλλά δεν είχαν καταγραφεί έγκαιρα από λάθος. Ο υπουργός Υγείας Γιούλι Έντελσταϊν διαβεβαίωσε ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται σοβαρά από τις αρχές και θα διενεργηθεί διεξοδικός έλεγχος.

Με βάση τις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας του Ισραήλ, ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα έφθασε τους 779 νεκρούς επί συνόλου 97.969 ανθρώπων που έχει διαγνωστεί ότι προσβλήθηκαν.

Πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, τα λεγόμενα ενεργά κρούσματα στη χώρα ανέρχονται σε 24.098, ενώ από τους 795 ασθενείς που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία, οι 398 κρίνεται πως βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.