Κόσμος

Κορονοϊός - Βραζιλία: 50000 κρούσματα σε μία ημέρα

Ακόμη ένα ψυχολογικό φράγμα "έσπασε|" ο αριθμός των θανάτων στην χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψε άλλους 1.212 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 49.298 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ως αυτό το στάδιο της πανδημίας του κορονοϊού, ο επίσημος απολογισμός των βραζιλιάνικων αρχών κάνει λόγο για 111.100 νεκρούς επί συνόλου 3.456.652 ανθρώπων που έχει διαγνωστεί ότι προσβλήθηκαν.

Πρόκειται για τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό της πανδημίας στην υφήλιο, πίσω μόνο από αυτόν των ΗΠΑ.