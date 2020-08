Οικονομία

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: πληρώνονται οι δικαιούχοι για Ιούνιο και Ιούλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότεροι από 55.000 δικαιούχοι θα λάβουν τα χρήματα. Δείτε αναλυτικά ποιοι θα δουν και πόσα χρήματα στον λογαριασμό τους.

Αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου πραγματοποιείται η επόμενη πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους έως 534 ευρώ μηνιαίως σε 55.092 εργαζόμενους που είτε υπέβαλαν μονομερή υπεύθυνη δήλωση είτε τέθηκαν σε αναστολή από τους εργοδότες τους. Τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται τώρα αφορούν αναστολές Ιουνίου και Ιουλίου.

Στην ίδια πληρωμή συμπεριλαμβάνονται και 1.366 εργαζόμενοι που είχαν ενταχθεί το 15ήμερο 15 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» από τους εργοδότες τους και θα εξοφληθούν τώρα την οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, δηλαδή το 60% του καθαρού μισθού που έχασαν λόγω μειωμένου ωραρίου. Συνολικά θα καταβληθούν 23,8 εκατ. ευρώ σε 56.458 εργαζόμενους.

Ειδικότερα εξοφλούνται για Ιούνιο και Ιούλιο 46.629 εποχικοί εργαζόμενοι που φέτος δεν επαναπροσλήφθηκαν και υπέβαλαν μονομερή υπεύθυνη δήλωση, καθώς το ξενοδοχείο ή το τουριστικό λεωφορείο όπου εργάζονταν πέρσι δεν επαναλειτούργησε, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ναυτεμπορική».

Επίσης θα εξοφληθούν 8.463 εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή από τους εργοδότες τους τον Ιούνιο. Εφόσον η αναστολή διήρκεσε 30 ημέρες εντός Ιουλίου ή Ιουνίου, τότε ο εργαζόμενος θα λάβει το πλήρες ποσό των 534 ευρώ. Διαφορετικά θα λάβει την αναλογία, δηλαδή 17,8 ευρώ ανά ημέρα αναστολής.