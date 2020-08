Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: ξέφρενη η πορεία της πανδημίας

Ανέβηκε πάλι ο ημερήσιος αριθμός θανάτων στις ΗΠΑ. Δεκάδες χιλιάδες κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες.

Άλλοι τουλάχιστον 1.297 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της COVID-19 τις προηγούμενες 24 ώρες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, το οποίο βασίζεται στις ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών των πολιτειών, με τον συνολικό απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει τους 173.170 νεκρούς ως αυτό το στάδιο.

Το ίδιο διάστημα, καταγράφηκαν τουλάχιστον 44.043 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον αριθμό των Αμερικανών που έχουν προσβληθεί να ανέρχεται πλέον σε συνολικά 5,50 εκατομμύρια.

Στην Καλιφόρνια, πολιτεία που έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε ένα από τα επίκεντρα της πανδημίας του κορονοϊού στην αμερικανική επικράτεια, υπέκυψαν ακόμη 155 ασθενείς, με το σύνολο των νεκρών να ανέρχεται σε 11.683, ενώ διαγνώστηκε πως προσβλήθηκαν άλλοι 6.619 Καλιφορνέζοι, με το σύνολο των περιπτώσεων μόλυνσης να ανέρχεται σε 646.996.