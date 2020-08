Κόσμος

Ρωσία: στην εντατική μετά από δηλητηρίαση ο Ναβάλνι

Ο πλέον επιφανής αντιπολιτευόμενος τον Πούτιν, έχει υποστεί και άλλες επιθέσεις κατά της σωματικής του ακεραιότητας στο παρελθόν.

Ο αντιπολιτευόμενος στο Κρεμλίνο Αλεξέι Ναβάλνι βρίσκεται στην εντατική αφού, όπως φαίνεται, δηλητηριάστηκε, δηλώνει σήμερα εκπρόσωπός του σε μήνυμά της στο Twitter.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι βρισκόταν σε πτήση από τη Σιβηρία για τη Μόσχα όταν το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση λόγω της αιφνίδιας επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του Κίρα Γιάρμις. "Ο Αλεξέι δηλητηριάστηκε" και "βρίσκεται εφεξής στην εντατική", σημείωσε στο μήνυμά της.

"Πιστεύουμε ότι ο Αλεξέι δηλητηριάστηκε με κάτι που ανακατεύτηκε με το τσάι του. Δεν ήπιε τίποτε άλλο σήμερα το πρωί", διευκρίνισε η εκπρόσωπός του.

"Οι γιατροί δήλωσαν ότι το δηλητήριο απορροφήθηκε γρήγορα μέσω του ζεστού ροφήματος", πρόσθεσε.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass επιβεβαίωσε ότι ο Ναβάλνι εισήχθη στην εντατική της τοξικολογικής μονάδας των επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Ομσκ, στην Σιβηρία.

Ο 44χρονος δικηγόρος, που είναι ο κύριος αντιπολιτευόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τα δημοσιεύματά του κατά της διαφθοράς κυκλοφορούν ευρέως μεταξύ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχει υποστεί κι άλλες επιθέσεις κατά της σωματικής του ακεραιότητας στο παρελθόν. Το 2017 τον είχαν ψεκάσει με αντισηπτικό στα μάτια την ώρα που έβγαινε από το γραφείο του.

Ο Ναβάλνι, οι υποστηρικτές του και οι οικογένειές τους κάθε τόσο συλλαμβάνονται, υφίστανται διώξεις και αστυνομικές πιέσεις σε όλη τη Ρωσία.