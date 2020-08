Κοινωνία

Οδηγός κάηκε ζωντανός σε τροχαίο με φορτηγό

Τραγωδία τη νύχτα, με θύμα έναν νεαρό άνδρα, μετά από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν ένα ΙΧ και ένα φορτηγό.

Τραγωδία στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Κατερίνης

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, όχημα που οδηγούσε 29χρονος καρφώθηκε πίσω από σταματημένο φορτηγό, στις 02:40 τη νύχτα.

Αμέσως το ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το όχημα κάηκε ολοσχερώς και ο οδηγός του απανθρακώθηκε.

Επί τόπου έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα της Π.Υ. οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά και ανέσυραν νεκρό τον 29χρονο.