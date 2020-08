Life

Η Ελληνίδα που πέρασε κολυμπώντας την Μάγχη (βίντεο)

Τι λέει η Σοφία Ψιλόλιγνου στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για το διπλό κατόρθωμα της, αλλά και τα ανάλογα εγχειρήματα σε ελληνικές θάλασσες.