Αθλητικά

ΑΕΚ: κρούσμα κορονοϊού στην ομάδα – διακόπηκε η προετοιμασία

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ. Η αποστολή της ομάδας επέστρεψε στην Αθήνα.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε ότι υπήρξε κρούσμα κορονοϊού στην ομάδα κι αποφάσισε την διακοπή της προετοιμασίας στα Ιωάννινα και την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης η ΑΕΚ ΒC ανακοινώνει, ότι αθλητής της Ομάδας μας διεγνώσθη θετικός στην COVID-19.

Η κατάστασή του θα παρακολουθείται συστηματικά από τους ειδικούς και από το ιατρικό επιτελείο μας.

Tα υπόλοιπα μέλη και οι αθλητές πρόκειται να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ ακολουθούνται όλα τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο Υγείας του ΕΟΔΥ.

Προδήλως διεκόπη η προετοιμασία της Ομάδας. H AΕΚ ΒC εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον αθλητή μας.