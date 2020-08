Κοινωνία

Επιβάτης ταξί σκοτώθηκε σε τροχαίο

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση του οχήματος με άλλο αυτοκίνητο.

(εικόνα αρχείου)

Μοιραία για την ζωή μιας γυναικας που επέβαινε σε ταξί αποδείχθηκε η διαδρομή του οχήματος, το βράδυ της Τετάρτης, στην Κεσσάνη.

Στο 19,4 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής, το ταξί συγκρούστηκε με το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 46χρονος.

Το τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 82χρονης που επέβαινε στο ταξί.