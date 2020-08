Πολιτική

Κικίλιας: πιθανά νέα μέτρα στα γηροκομεία

Για δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα κάνει λόγο ο Υπ. Υγείας. Τι λέει για τηναρση κρουσμάτων και το εμβόλιο.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων στις προνοιακές δομές άφησε μέσω του ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στον απόηχο της αύξησης των κρουσμάτων στους οίκους ευγηρίας.

«Αμέσως μετά τις διακοπές τους, και πριν την επιστροφή τους στους οίκους ευγηρίας, οι εργαζόμενοι θα τεστάρονται. Είχαμε συνεργασία με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό Άκη Σκέρτσο και την υφυπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου» ανακοίνωσε.

«Οι προνοιακές δομές ανήκουν στο υπουργείο Εργασίας αλλά είναι προτεραιότητα για μας. Έχω μιλήσει για ανάγκη προστασίας των ευπαθών ομάδων, κινδυνεύουν πιο πολύ απ’ όλους τους άλλους από τον κορονοϊό».

«Θα έχουμε δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα, στόχος μας είναι να λύνουμε ένα - ένα τα προβλήματα στο μετρό του δυνατού και να δίνουμε αντικειμενική εικόνα του τι επικρατεί στον κόσμο» τόνισε.

«Έχουμε πανδημία, δεν έχουμε φτάσει στους 1000 νεκρούς την ημέρα, όπως στη Ισπανία και τη Βρετάνια. Είναι προφανές ότι υπάρχει διασπορά μετά το άνοιγμα στην κανονικότητα, στην Ισπανία είχαν πάνω από 3.500 κρούσματα, είχαν αύξηση κρουσμάτων στην Γερμάνια, τη Γάλλια την Ιταλία… Ανεβαίνει σε όλο τον κόσμο η νόσος». «Και μια ζωή να μπορέσουμε να σώσουμε είναι πολύτιμη» διευκρίνισε πάντως ο υπουργός Υγείας, αλλά ξεκαθάρισε ότι «είναι φύσει αδύνατον να τεστάρεις όλο τον πληθυσμό καθημερινά».

Κατηγόρησε όσους μιλάνε για απόκρυψη κρουσμάτων, για διασπορά ψευδών ειδήσεων. «Ποιος ο λόγος ένας επιστημονικός οργανισμός να κρύψει ένα – δύο – πέντε – επτά κρούσματα;» διερωτήθηκε ο κ. Κικίλιας.

«Με πάνω από 200 κρούσματα σταθερά, και με μετρήσεις που μας ανησυχούν για την επιστροφή των νέων στις διακοπές, δυνάμει υπάρχει κίνδυνος και πρέπει να πάρουμε μέτρα ώστε να σώσουμε έστω και μια ανθρώπινη ζωή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει τους ειδικούς μας».

«Βάλτε μάσκα, τηρήστε αποστάσεις» παρότρυνε τους πολίτες, και ειδικά τους νέους, ο Βασίλης Κικίλιας.

Για το εμβόλιο της Οξφόρδης και της AstraZeneca σημείωσε ότι «ο προγραμματισμός είναι να υπάρχουν δόσεις εμβολίου για το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο για τις ευπαθείς ομάδες. Το έχει προαγοράσει η Ευρώπη με 300 εκατ. συν 100 εκατ. δόσεις».

