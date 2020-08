Πολιτική

“H Τουρκία βρήκε κοίτασμα φυσικού αερίου στην Μαύρη Θάλασσα”

Τι αναφέρουν δημοσιεύματα διεθνών πρακτορείων. Για μεγάλη έκπληξη που θα ανακοινώσει την Παρασκευή, έκανε λόγο ο Ερντογάν.

Ενεργειακά αποθέματα, πιθανότατα φυσικό αέριο, ανακάλυψε το τουρκικό γεωτρύπανο Fatih στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό υποστηρίζουν δημοσιεύματα του Bloomberg και του Euronews, σύμφωνα με το οποία, παραμένουν ακόμα ασαφή το μέγεθος, η σημασία της τουρκικής ανακάλυψης αλλά και το εάν θα είναι εφικτό να την εκμεταλλευτεί ενεργειακά.

Σημειώνεται πως το τουρκικό γεωτρύπανο Fatih είχε ξεκινήσει έρευνα στα δυτικά παράλια της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, από τα μέσα Ιουλίου, στη λεγόμενη ζώνη Tuna-1 η οποία εικάζεται ότι μπορεί να είναι η περιοχή όπου ανακαλύφθηκε το κοίτασμα. Ειδικότερα, η Tuna-1 βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα από την ακτογραμμή της Τουρκίας, στο σημείο όπου σμίγουν τα θαλάσσια σύνορα Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Η περιοχή αυτή μάλιστα δεν είναι πολύ μακριά από το μεγαλύτερο κοίτασμα που έχει βρεθεί στη Μαύρη Θάλασσα, το μπλοκ του Ποσειδώνα.

Τα δημοσιεύματα αυτά αφενός φρέναραν την ελεύθερη πτώση της τουρκικής λίρας, η οποία ενισχύθηκε ελαφρώς έναντι του δολαρίου, αφετέρου «καίνε» κατά πάσα πιθανότητα την έκπληξη που είχε προλογίσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος είχε υποσχεθεί στον υποσχέθηκε στον τουρκικό λαό «μερικά καλά νέα που θα εγκαινιάσουν μια νέα εποχή για το τουρκικό έθνος».

«Υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου αλλά είναι περιορισμένα» εκτιμά ο Τίμοθι Ας, στέλεχος στρατηγικής ανάλυσης της BlueBay Asset Management, μιλώντας στο Bloomberg.

Πηγή από το τουρκικά προεδρικό παλάτι, μιλώντας στο Euronews, υποστήριξε πως η Τουρκία έχει στείλει στην περιοχή το γεωτρύπανο Kanuni από το λιμάνι της Μερσίνης. Να σημειωθεί ότι το Kanuni πρόκειται για το τρίτο γεωτρύπανο το οποίο πριν από μερικές μέρες ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, ανακοίνωσε πως η χώρα είναι έτοιμη να στείλει στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου για δεύτερη εβδομάδα είναι τεταμένο το κλίμα καθώς το τουρικό σεισμολογικό σκάφος Oruc Reis μπαινοβγαίνει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα ενώ τα Yavuz και το Barbaros πλέουν στην κυπριακή ΑΟΖ.

Οι ειδήσεις αυτές έρχονται στον απόηχο της νέας ρηματικής ευρωπαϊκής στήριξης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Να σημειωθεί ότι το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου συζητήθηκε στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής που πραγματοποιήθηκε χθες, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, να εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ στην Ελλάδα και την Κύπρο απέναντι στην τουρκική παραβατικότητα, σημειώοντας πολλές φορές ότι «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά». Η συζήτηση, ωστόσο, για το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία αναμένεται στο τέλος Σεπτεμβρίου οπότε και πραγματοποιείται η ειδική Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. για την Ανατολική Μεσόγειο.

Στη διάρκεια της έκτακτης τηλεδιάσκεψης κορυφής για την Λευκορωσία, θερμά υπέρ της Ελλάδας και της Κύπρου εκφράστηκαν η Σλοβακία, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία και η Γαλλία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει ταχθεί από την αρχή υπέρ των ελληνικών θέσεων- στέλνοντας μάλιστα δυνάμεις στην περιοχή που συμμετείχαν σε ναυτική άσκηση με τις ελληνικές δυνάμεις- με αποτέλεσμα να δεχθεί έντονες επικρίσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Σε τελευταίες του δηλώσεις υποστήριξε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ασκεί «πολιτική επεκτατισμού», η οποία «αναμιγνύει τον εθνικισμό και τον ισλαμισμό» και η οποία όχι μόνο δεν είναι «συμβατή με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», αλλά απεναντίας είναι «παράγοντας αποσταθεροποίησης» της Ευρώπης.

Θετική αλλά ισορροπημένη ήταν επίσης η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ η οποία ζήτησε την αποκλιμάκωση της έντασης εκφράζοντας παράλληλα αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του έκανε λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» θίγοντας τη διαφορετική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Λευκορωσία και την Τουρκία, ενώ μιλώντας στο CNN ξεκαθάρισε πως προϋπόθεση για να ξεκινήσει ο διάλογος με την Τουρκία είναι να σταματήσουν οι προκλήσεις.

Σε νέα παρέμβαση προχώρησε επίσης το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλώντας την Τουρκια να «σταματήσει άμεσα τις γεωτρήσεις που σχεδιάζει» εντός της Κυπριακής ΑΟΖ.