Κορονοϊός - AstraZeneca: ολοκλήρωση συμφωνίας με την ΕΕ για το εμβόλιο

Τι αναφέρει η εταιρεία για τα εκατομμύρια των δόσεων που θα χορηγήσει η Κομισιόν στα κράτη-μέλη, σε τιμή κόστους.

Όπως αναφέρει η φαρμακευτική εταιρεία σε ανακοίνωση της:

«Η AstraZeneca ολοκλήρωσε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προμήθεια έως 400 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου AZD1222 ενάντια στη νόσο COVID-19. Αξιοποιώντας την υφιστάμενη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για εμβόλια χωρίς Αποκλεισμούς με επικεφαλής τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία, αυτή η νέα συμφωνία θα παράσχει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ τη δυνατότητα πρόσβασης στο εμβόλιο σε ισότιμη βάση χωρίς κέρδος κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη της ΕΕ να κατευθύνουν εκ νέου την προμήθεια δόσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Pascal Soriot, Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: «Αυτή η πρώτη συμφωνία για το εμβόλιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει την πρόσβαση εκατομμυρίων Ευρωπαίων στο εμβόλιο AZD1222 μετά την έγκρισή του. Αναμένοντας σύντομα την έναρξη της παραγωγής στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας, ελπίζουμε να καταστήσουμε το εμβόλιο διαθέσιμο ταχύτατα και σε ευρεία βάση, με ορίζοντα παράδοσης των πρώτων δόσεων τα τέλη του 2020. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ειδικά την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, για την ταχεία ανταπόκρισή τους στο ζήτημα της διασφάλισης της προστασίας των Ευρωπαίων με ένα εμβόλιο ενάντια σε αυτόν τον θανατηφόρο ιό, σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθιστώντας δυνατή την αναδόμηση των κοινωνιών και της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Τον Ιούλιο του 2020, ενδιάμεσα αποτελέσματα από τη συνεχιζόμενη δοκιμή COV001 Φάσης Ι/ΙΙ δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό The Lancet και έδειξαν ότι το AZD1222 ήταν ανεκτό και παρήγαγε ισχυρές ανοσολογικές αποκρίσεις ενάντια στον ιό SARS-CoV-2 σε όλους τους συμμετέχοντες που αξιολογήθηκαν. Η κλινική ανάπτυξη του AZD1222 προχωρά σε παγκόσμιο επίπεδο με συνεχιζόμενες δοκιμές τελικού σταδίου Φάσης ΙΙ/ΙΙΙ στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βραζιλία, μια δοκιμή Φάσης Ι/ΙΙ στη Νότια Αφρική και σχεδιαζόμενες μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και τη Ρωσία. Αποτελέσματα από τις δοκιμές τελικού σταδίου αναμένονται αργότερα εντός του έτους, ανάλογα με το ποσοστό λοιμώξεων στις κοινότητες στις οποίες διεξάγονται οι κλινικές δοκιμές.

Η AstraZeneca εξακολουθεί να συνεργάζεται με κυβερνήσεις, πολυμερείς οργανισμούς και εταίρους ανά τον κόσμο προκειμένου να διασφαλίσει ευρεία και ισότιμη πρόσβαση στο εμβόλιο, σε περίπτωση που οι κλινικές δοκιμές στεφθούν με επιτυχία. Πρόσφατες ανακοινώσεις σχετικά με τον εφοδιασμό στη Ρωσία, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, την Κίνα, τη Λατινική Αμερική και τη Βραζιλία υπολογίζουν την παγκόσμια δυνατότητα τροφοδοσίας περίπου στα τρία δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίου.

AZD1222

Το εμβόλιο AZD1222 αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την νεοσύστατη εταιρεία του, τη Vaccitech. Χρησιμοποιεί έναν ιικό φορέα χωρίς δυνατότητα αναδιπλασιασμού από χιμπαντζή, ο οποίος βασίζεται σε μια εξασθενημένη εκδοχή ενός ιού του κοινού κρυολογήματος (αδενοϊού) που προκαλεί λοιμώξεις σε χιμπαντζήδες και περιέχει το γενετικό υλικό της πρωτεΐνης-ακίδας (spike protein) του SARS-CoV-2. Μετά τον εμβολιασμό παράγεται η επιφανειακή πρωτεΐνη-ακίδα, προετοιμάζοντας το ανοσοποιητικό σύστημα να επιτεθεί στον ιό SARS-CoV-2 αν αυτός προσβάλλει αργότερα τον οργανισμό».