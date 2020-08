Οικονομία

Ποιες μειώσεις φόρων “έρχονται” στην ΔΕΘ

Παράθυρο προσωρινών μειώσεων φόρων με χρηματοδότηση από τον «κουμπαρά» των 72 δισ. ευρώ αναζητά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Περιθώριο χρηματοδότησης μόνιμων φοροελαφρύνσεων με τον πακτωλό των κοινοτικών κεφαλαίων δεν υπάρχει, καθώς οι κανόνες που διέπουν το Ταμείο Ανάκαμψης (32 δισ. ευρώ από τα 72 δισ. ευρώ μαζί με το νέο ΕΣΠΑ) ορίζουν πως τίποτα το οποίο δημιουργεί μόνιμο δημοσιονομικό κόστος δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Αυτή η κόκκινη γραμμή μπορεί να κλείνει, για παράδειγμα, το δρόμο στην κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με τις «πλάτες» του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά καθόλου δεν σημαίνει ότι στο ελληνικό σχέδιο αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων δεν θα υπάρξουν παρεμβάσεις φορολογικών ελαφρύνσεων προσωρινού χαρακτήρα. Πληροφορίες αναφέρουν πως στη διαδικασία διαμόρφωσης των κεντρικών κατευθύνσεων του ελληνικού σχεδίου κυριαρχούν δύο γραμμές: η μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας και η παροχή πολύ ισχυρών κινήτρων για επενδύσεις. Και οι δύο γραμμές περνούν μοιραία από το πεδίο της φορολογίας, ενώ ειδικά για την εισφορά αλληλεγγύης η εξαγγελθείσα -προ κορωνοϊού- κυβερνητική πρόθεση κατάργησής της εντός της τετραετίας είχε μπει σε πρώτο πλάνο και εξαιτίας του έντονου αναπτυξιακού αποτυπώματος με άμεση αντανάκλαση στην αγορά εργασίας. Όποια φοροελάφρυνση περάσει τελικά στις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να κριθεί στη συνέχεια από την Κομισιόν, είναι δεδομένο πως θα συνοδεύει μια μεταρρύθμιση. Αρμόδιο στέλεχος δίνει ένα παράδειγμα υπενθυμίζοντας την πρόσφατη απόφαση της ΑΑΔΕ για την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων. Όσοι προχωρήσουν στην υιοθέτηση των ηλεκτρονικών βιβλίων στις σχέσεις τους με την εφορία κερδίζουν «έκπτωση» στο χρόνο που μπορεί η εφορία να τους κάνει έλεγχο. Η διάταξη η οποία έχει ψηφιστεί ορίζει πως για όσες νομικές οντότητες επιλέξουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για την έκδοση και λήψη, ή μόνο τη λήψη, παραστατικών πωλήσεων για τα φορολογικά έτη, που αρχίζουν από την 1η.1.2020 μέχρι και το φορολογικό έτος 2022, μεταξύ άλλων κινήτρων, «περιορίζεται κατά 2 έτη ή 1 έτος, κατά περίπτωση, η προβλεπόμενη πενταετία, εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (από πέντε σε τρία για τον εκδότη και σε τέσσερα για τον λήπτη)». Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό. Ένα πρόπλασμα προτάσεων θα αρχίσει να μορφοποιείται από την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, όταν εκπνέει η προθεσμία η οποία έχει δοθεί στις πέντε ομάδες εργασίας των υπουργείων για υποβολή προτάσεων στην Ειδική Εκτελεστική Επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί για αυτό το σκοπό. Ορισμένες από αυτές τις προτάσεις, όπως για παράδειγμα η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αναμένεται να περιληφθούν στις αναμενόμενες εξαγγελίας από τον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Όσον αφορά στις εισφορές, πέραν της «καθαρής» μείωσής τους ενδεχομένως κατά 2 μονάδες από το 2021, επιχειρείται διεύρυνση της ελάφρυνσης μέσω της διασύνδεσης της μείωσης των εισφορών με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων, υπό μορφή προσχεδίου αναμένεται να υποβληθεί το φθινόπωρο στην Κομισιόν μετά τις 15 Οκτωβρίου, ενώ στην πλήρη του μορφή θα αποκαλυφθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 οπότε έχει τεθεί και το σχετικό ορόσημο από την Ε.Ε. Πηγή: Euro2day.gr