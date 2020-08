Κόσμος

Καλιφόρνια: εκατοντάδες πυρκαγιές εν μέσω ιστορικού καύσωνα! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η θερμοκρασία στην «Κοιλάδα του Θανάτου» ξεπέρασε τους 54 βαθμούς Κελσίου. Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, όταν δεκάδες από αυτά παραδόθηκαν στις φλόγες.

Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους χθες, Τετάρτη, στην Καλιφόρνια, όπου μαίνονται μεγάλες πυρκαγιές εδώ και μερικές ημέρες.

Στο Βάκαβιλ, μια πόλη με περίπου 100.000 κατοίκους που βρίσκεται μεταξύ του Σαν Φρανσίσκο και του Σακραμέντο, πολλοί ήταν αυτοί που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους μέσα στη νύκτα, καθώς οι φλόγες ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους κατέστρεψαν δεκάδες σπίτια.

«Αν σας ζητηθεί να απομακρυνθείτε, κάντε το με ασφάλεια», ανακοίνωσε η αστυνομία του Βάκαβιλ στο Twitter, καθώς κάποιοι από τους κατοίκους υπέστησαν εγκαύματα στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από τις φλόγες.

«Σχεδόν όλες οι μονάδες μας έχουν κινητοποιηθεί για να απομακρύνουν, να προστατεύσουν τους κατοίκους και να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές», πρόσθεσε.

Εκατοντάδες πυρκαγιές

Εντολές για εκκένωση εκδόθηκαν και σε άλλες κομητείες, όπως η Σονόμα και η Νάπα, όπου εκατοντάδες εστίες μαίνονται ανεξέλεγκτα.

Δύο πυρκαγιές έχουν καταστρέψει περισσότερα από 200.000 στρέμματα γης τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και σπίτια.

Ο πιλότος ενός ελικοπτέρου, που συμμετείχε στις προσπάθειες κατάσβεσης στην κομητεία Φρέσνο, νοτιοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο, σκοτώθηκε όταν το ελικόπτερο συνετρίβη την ώρα που προσπαθούσε να ρίξει το νερό που κουβαλούσε σε μια εστία φωτιάς.

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε 367 εστίες», έγραψε στο Twitter ο κυβερνήτης της Καλοφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος κήρυξε την Τρίτη την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να διευκολυνθεί η αποδέσμευση πόρων που είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

«Κεραυνοί έπληξαν 10.849 φορές την Καλιφόρνια τις τελευταίες 72 ώρες και η πολιτεία έχει καταγράψει παγκόσμια ρεκόρ ζέστης», πρόσθεσε.

Ο Νιούσομ διευκρίνισε ότι η Νεβάδα, η Αριζόνα και το Τέξας ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν πυροσβέστες για να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους στην Καλιφόρνια.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος των πυροσβεστών της πολιτείας Τζέρεμι Ραν προειδοποίησε ότι οι πόροι που διαθέτουν εξαντλούνται.

«Οι πόροι που διαθέτουμε για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς μειώνονται, την ώρα που εμφανίζονται νέες εστίες», δήλωσε ο Ραν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Το μέγεθος και η περιπλοκότητα» των πυρκαγιών «αποτελούν πρόκληση για τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων από όλες τις απόψεις», εξήγησε.

Ιστορικός καύσωνας

Εδώ και μία εβδομάδα η Καλιφόρνια πλήττεται από ένα άνευ προηγουμένου κύμα καύσωνα. Την Κυριακή στην Κοιλάδα του Θανάτου καταγράφηκε θερμοκρασία ρεκόρ 54,4 βαθμών Κελσίου, η τρίτη υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη.

Εξάλλου περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς το δίκτυο έχει υπερφορτωθεί.

Παράλληλα πολλές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στο Κολοράντο, με τη ζέστη και την ξηρασία να επιδεινώνουν την κατάσταση.