Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: παράταση περιοριστικών μέτρων στον Αμπελώνα Λάρισας

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δείτε αναλυτικά τα περιοριστικά μέτρα και μέχρι πότε παρατείνονται.

Με κοινή υπουργική απόφαση, παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή της διασποράς στον Αμπελώνα Λάρισας.

Σύμφωνα με το ifarsala.gr, τα περιοριστικά μέτρα θα έχουν ισχύ, μέχρι τις 06:00 της 31ης Αυγούστου.

Συγκεκριμένα και με βάση την Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50669/10.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, παρατείνονται τα κάτωθι περιοριστικά μέτρα:

Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 24.00 έως τις 07.00 της επομένης.

Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως live πάρτυ, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ.

Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλη την περιοχή τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.