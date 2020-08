Αθλητικά

ΣΕΓΑΣ: η Ελλάδα αποσύρεται από τους Βαλκανικούς Αγώνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί αποφασίστηκε η απόσυρση των εθνικών ομάδων ανδρών/γυναικών, από τους αγώνες της Ρουμανίας.

Την απόσυρση της ελληνικής ομάδας από τους Βαλκανικούς Αγώνες στίβου ανδρών/γυναικών, που θα διεξαχθούν στη Ρουμανία, αποφάσισε ο ΣΕΓΑΣ, για λόγους προστασίας της υγείας των αθλητών, των προπονητών και των συνοδών τους.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «... η δυσμενής εξέλιξη των υγειονομικών δεδομένων στη συγκεκριμένη χώρα, επιβάλει την απόφαση αυτή και ανατρέπει την αρχική διάθεση συμμετοχής, που είχε εκφραστεί στα τέλη της άνοιξης, με την ελπίδα διαφορετικής πορείας σε σχέση με την πανδημία».

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και καιρό έχει αποφασιστεί η μη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Κ20 στους Βαλκανικούς Αγώνες της Τουρκίας, επίσης λόγω των υγειονομικών δεδομένων στη γειτονική χώρα.