Κοινωνία

Προαστιακός: εκτροχιασμός συρμού στο Ξυλόκαστρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Εκτροχιασμός αμαξοστοιχίας του Προαστιακού, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 500 μέτρα πριν από το σταθμό του Ξυλόκαστρου.

Στο σημείο σπεύδουν οχήματα της Π.Υ, περιπολικά καθώς και ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες.

Φωτογραφίες Korinthostv