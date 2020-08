Κοινωνία

Κρατούμενος σε ΑΤ με κορονοϊό – Αστυνομικοί σε καραντίνα

Σε απομόνωση για δύο εβδομάδες θα μείνουν οι ένστολοι που ήρθαν σε επαφή με τον αλλοδαπό φορέα της νόσου.

Έξι αστυνομικοί και όλοι οι κρατούμενοι του αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας τέθηκαν σε καραντίνα 14 ημερών, καθώς διαπιστώθηκε ότι ένας Αλβανός που κρατούνταν στα κρατητήρια για διοικητική απέλαση, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο αλλοδαπός ήταν κρατούμενος του τμήματος Εξαρχείων αλλά λόγω έλλειψης χώρου μεταφέρθηκε χτες στο τμήμα Ομόνοιας.

Σήμερα τις πρωινές ώρες ο κρατούμενος ένοιωσε αδιαθεσία και κλήθηκε ασθενοφόρο με το οποίο διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όπου υποβλήθηκε σε τεστ το οποίο βγήκε θετικό.

Κατόπιν αυτού, όλοι οι κρατούμενοι του τμήματος Ομόνοιας τέθηκαν σε καραντίνα 14 ημερών και το ίδιο τέσσερις αστυνομικοί του ίδιου τμήματος που έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους και με το ασθενή, καθώς και άλλοι δύο αστυνομικοί του τμήματος Εξαρχείων, οι οποίοι τον είχαν συνοδεύσει κατά τη μεταγωγή του με περιπολικό.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, κανείς από τους παραπάνω δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα, ενώ καθ' όλη τη διαδικασία τηρήθηκαν αυστηρά οι κανόνες προφύλαξης (γάντια, μάσκες, αποστάσεις, κ.λπ.) και, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, έγινε απολύμανση στο περιπολικό και στους χώρους, θα ακολουθήσουν δε τεστ.