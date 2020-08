Κόσμος

“Oruc Reis”: εκπαίδευση προσωπικού στις σεισμικές έρευνες

Σε ποιον τομέα ζητούν οι Τούρκοι να υπάρξει επιμόρφωση του πληρώματος, σχετικά με τις σεισμικές έρευνες.

Νέο διαγωνισμό για το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis, το οποίο πραγματοποιεί σεισμικές έρευνες στην ανατoλική Μεσόγειο, ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Εξόρυξης Ορυκτών για προμήθεια συστημάτων και υπηρεσιών που αφορούν σε σεισμικές έρευνες και εκπαίδευση προσωπικού.

Παλαιότερα, το Oruc Reis είχε προμηθευτεί σύστημα «εντοπισμού πλοίου».

Ο διαγωνισμός θα είναι ανοιχτός προς τουρκικές και διεθνείς εταιρείες και η υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 31 Αυγούστου. Για τους Τούρκους πλειοδότες θα αναγνωριστεί ένα πλεονέκτημα τιμής 20%, ενώ η διάρκεια του συμβολαίου θα είναι ετήσια και πάλι.

Σύμφωνα με τους όρους, ;δεν υπάρχει κριτήριο οικονομικής ή χρηματοοικονομικής επάρκειας για συμμετοχή στο διαγωνισμό, ούτε θα αναζητηθούν κριτήρια επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας. Η ανάθεση του έργου θα παραχωρηθεί στην πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

