Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Συμφωνία Κομισιόν - CureVac για το εμβόλιο

Πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις έχει δεσμεύσει η ΕΕ, εφόσον ολοκληρωθεί θετικά η δοκιμή του σκευάματος.

Την εξασφάλιση 225 εκατομμυρίων δόσεων του υποψήφιου εμβολίου κατά της COVID-19 της γερμανικής εταιρείας CureVac ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευρύνοντας κι άλλο τις πρωτοβουλίες της στον αγώνα για την καταπολέμηση του νέου κορωνοϊού Είναι η τέταρτη συμφωνία τέτοιου τύπου που επιτυγχάνεται ανάμεσα στην ΕΕ και φαρμακευτικά εργαστήρια.

Οι συνομιλίες με την CureVac αναμένεται να καταλήξουν στην υπογραφή ενός συμβολαίου αγοράς, ανακοίνωσε σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας ότι το συμβόλαιο αυτό «θα επιτρέψει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αγοράσουν το εμβόλιο και επίσης να κάνουν δωρεές προς τις χώρες χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος ή να το μεταβιβάσουν εκ νέου προς ευρωπαϊκές χώρες».

Προβλέπεται αρχικά η αγορά 225 εκατομμυρίων δόσεων για λογαριασμό των κρατών μελών της ΕΕ, εφόσον καταδειχθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του εμβολίου.

Οι Βρυξέλλες έχουν ήδη εξασφαλίσει 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου που ετοιμάζεται από τη γαλλική Sanofi και 400 εκατομμύρια εκείνου της αμερικανικής Johnson & Johnson, ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε και η συμφωνία με τη βρετανική εταιρεία AstraZeneca για επίσης 400 εκατ. δόσεις.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρεί την υπόσχεσή της να διασφαλίσει στους Ευρωπαίους και στον κόσμο γρήγορη πρόσβαση σε ένα ασφαλές εμβόλιο που μας προστατεύει απέναντι στον κορονοϊό. Κάθε κύκλος διαπραγματεύσεων που ολοκληρώνουμε με τη φαρμακευτική βιομηχανία μας φέρνει πιο κοντά σε μια νίκη κατά του ιού», αναφέρει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν.