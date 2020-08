Πολιτική

Σακελλαρόπουλου: ευρωπαϊκές χώρες αρνούνται να επιδείξουν την αναγκαία αλληλεγγύη

Μήνυμα προς όλους για απαρέγκλιτη τήρηση των προφυλάξεων για αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού, έστειλε η ΠτΔ από την Λέσβο, όπου περιοδεύει.

Στην Μυτιλήνη, την πρωτεύουσα πόλη της Λέσβου, με την οποία όπως είπε διατηρεί «ισχυρούς προσωπικούς και πνευματικούς δεσμούς» και η οποία «αποτελεί πηγή έμπνευσης και ζωντάνιας, διαχρονική γέφυρα ανθρώπων και πολιτισμών και έχει καταφέρει στη μακραίωνη ιστορία της να συνδυάσει τις δημιουργικές παραδόσεις Ανατολής και Δύσης», βρέθηκε σήμερα -τελευταία μέρα της παρουσίας της στο νησί- η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Αρχικά επισκέφτηκε το Κάστρο της Μυτιλήνης και ξεναγήθηκε στο εμβληματικό αυτό μνημείο της πόλης, στα συνεχιζόμενα έργα αναστήλωσης των τειχών του και στις ανασκαφές. Στη συνέχεια περπάτησε στην παραδοσιακή αγορά, έκανε μια στάση για καφέ στο υπεραιωνόβιο καφενείο της πόλης το "Πανελλήνιον" και τέλος επισκέφτηκε το παραδοσιακό Δημαρχείο όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους φορέων και των τοπικών αρχών.

Εκεί η Πρόεδρος είχε την ευκαιρία να αναφερθεί «στη δύσκολη συγκυρία για όλους, καθώς η πανδημία του κορονοϊού, που δυστυχώς δεν έχει μέχρι σήμερα ριζικά αντιμετωπισθεί, ανατρέπει την καθημερινότητά μας».

«Υπήρξαμε υποδειγματικοί στην εφαρμογή των μέτρων που είχαν συστήσει οι ειδικοί στην πρώτη φάση της πανδημίας, το ίδιο οφείλουμε να κάνουμε και τώρα. Είναι υποχρέωσή μας, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης της υγείας μας και παρά τις δυσκολίες στην οικονομική και κοινωνική μας ζωή, να τηρήσουμε απαρέγκλιτα κάθε προφύλαξη, ώστε να περιορισθεί η διασπορά του ιού», επισήμανε η κ. Σακελλαροπούλου και κατέληξε τονίζοντας: «Δεν υπάρχουν περιθώρια για αμφισβητήσεις καθώς και αιρετικές -καμιά φορά και παράλογες- συμπεριφορές, που βάζουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή συνανθρώπων μας».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης «στην κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, που δυναμιτίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας και δημιουργεί εστίες αναταραχής σε όλη την περιοχή», σημειώνοντας: «Το βιώνετε άλλωστε, εδώ και καιρό, πρώτοι εσείς, οι κάτοικοι των νησιών μας, με την εργαλειοποίηση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και την αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Τέλος, και λίγο πριν την επίσκεψη της σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων στον καταυλισμό της Μόριας, η ΠτΔ απευθύνθηκε προς τους εκπροσώπους φορέων του νησιού, λέγοντας πως γνωρίζει καλά «το δυσανάλογο βάρος που έχετε σηκώσει και συνεχίζετε να σηκώνετε τα τελευταία χρόνια, με τα συνεχή κύματα των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών. Κατανοώ πλήρως τις μεγάλες δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε από τη μακροχρόνια παραμονή χιλιάδων ανθρώπων στις δομές φιλοξενίας του νησιού».

Τόνισε πως «είναι απολύτως αναγκαία η αποσυμφόρηση των νησιών και ο επιμερισμός του βάρους σε όλη την επικράτεια, καθώς και η επιτάχυνση στις διαδικασίες της εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, όπως και των διαδικασιών επαναπροώθησης» και προσέθεσε: «Το μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα αφορά όλη την Ελλάδα, δεν είναι ένα τοπικό πρόβλημα του Ανατολικού Αιγαίου. Ούτε, βέβαια, πρόκειται για ένα παροδικό ή εποχικό φαινόμενο, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, της αναξιοπιστίας της Τουρκίας και των πολεμικών συρράξεων στη Μέση Ανατολή και την Αφρική».

Από τη Μυτιλήνη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθύνθηκε και προς τους Ευρωπαίους εταίρους.

«Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας, λόγω και της γεωγραφικής της θέσης, επωμίζεται το ρόλο του φύλακα όχι μόνο των εθνικών, αλλά και των ευρωπαϊκών συνόρων, υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που αρνούνται να επιδείξουν την αναγκαία αλληλεγγύη. Η διάχυτη εσωστρέφεια και η ξενοφοβία πλήττουν την ευρωπαϊκή συνείδηση και υπονομεύουν την κοινή στάση των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο πρόβλημα. Είναι, όμως, ανεπίτρεπτο, νομικά και πολιτικά, και πάντως ηθικά, οι χώρες της πρώτης υποδοχής να αναλαμβάνουν τα βάρη όλων των υπολοίπων. Το υπό επεξεργασία Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο είναι μια ευκαιρία ώστε να τεθεί το ζήτημα σε νέα βάση, με στενότερη συνεργασία στη διαχείριση των συνόρων και δίκαιη κατανομή των ροών. Πρόκειται για μια ιστορική δοκιμασία των αξιών μας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η Ευρώπη δεν αντέχει μια ακόμη ανθρωπιστική κρίση», τόνισε.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας , τέλος, σημειώνοντας και πως «δεν μπορούμε, να απαιτούμε από την Ευρώπη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που γεννά το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, αν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας δεν αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί», επισήμανε: «Η Λέσβος και τα άλλα νησιά μας στο Ανατολικό Αιγαίο προσέφεραν τα μέγιστα στην πρώτη γραμμή της κρίσης και έχουν φθάσει πια σε οριακό σημείο. Είναι χρέος όλων μας, και από τη δική μου θέση σας διαβεβαιώνω ότι θα συμβάλω σε αυτό με όλες μου τις δυνάμεις, να σταθούμε δίπλα σας. Να διαφυλάξουμε τα σύνορα της πατρίδας μας, μαζί με τον ανθρωπισμό μας.».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε στη συνέχεια δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων στον καταυλισμό της Μόριας αλλά και τη δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στον Καρά Τεπέ. Τέλος είχε συνάντηση στη Μόρια με τους πρόεδρους των Κοινοτήτων Μόριας, Παναγιούδας, Αφάλωνα και Παμφύλων που επηρεάζονται από τη γειτνίαση τους με τον καταυλισμό του ΚΥΤ της Μόριας.

Το απόγευμα και πριν αναχωρήσει για την Αθήνα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί το Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης 1922 στη Σκάλα Λουτρών που λειτουργεί ο Σύλλογος Μικρασιατών της περιοχής "Το Δελφίνι".