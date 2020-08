Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετικό βρέφος λίγων μηνών

Ακόμα ένα μωρό βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό. Πιθανότητα να σχετίζεται με άτομο που έκανε διακοπές στην Β. Ελλάδα η μετάδοση της νόσου.

Θετικό στον κορονοϊό βρέθηκε ένα μωρό έξι μηνών, από την Εορδαία.

Θετικός βρέθηκε και ο πατέρας του βρέφους, ενώ φέρεται να σχετίζεται με 50χρονο που πριν από λίγες μέρες βρέθηκε θετικός, μετά την επιστροφή του από διακοπές στη Χαλκιδική.

Πηγή: kozanimedia.gr