Πολιτική

Στη Βουλή η συμφωνία με την Αίγυπτο

Προς κύρωση κατατέθηκε στη Βουλή η συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο.

Κατατέθηκαν προς κύρωση στη Βουλή, αφενός η Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου "για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο Κρατών" και αφετέρου η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας "για την οριοθέτηση των αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους".

Όπως ανέφερε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στ. Πέτσας, η σχετική συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα ενώ την Τετάρτη θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια της Βουλής.

Χθες η συμφωνία είχε επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Αιγύπτου και απομένει πλέον η υπογραφή του Προέδρου αλ Σίσι για την επικύρωσή της.