Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Η Ευρώπη μπορεί να διαχειριστεί τον κορονοϊό χωρίς lockdown

Καλύτερα προετοιμασμένη, η Ευρώπη μπορεί πλέον να στοχοθετήσει τον ιό χωρίς να επιβάλει lockdown στην κοινωνία, διαβεβαιώνει ο ΠΟΥ.

Στην Ευρώπη, η διαχείριση της πανδημίας που προκλήθηκε από τον νέο κορονοϊό μπορεί πλέον να γίνει χωρίς να επιβληθεί lockdown στο σύνολο της κοινωνίας χάρη στην προετοιμασία των αρχών και στις γνώσεις που έχουν συσσωρευθεί αυτούς τους τελευταίους μήνες, διαβεβαίωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

«Με τα βασικά μέτρα σε εθνική κλίμακα και τα πρόσθετα στοχευμένα μέτρα, είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση για να εξαλείψουμε τις τοπικές αναζωπυρώσεις του ιού. Μπορούμε να διαχειρισθούμε τον ιό και να διατηρήσουμε σε λειτουργία την οικονομία και το εκπαιδευτικό σύστημα», δήλωσε από την Κοπεγχάγη ο αρμόδιος για την Ευρώπη διευθυντής του ΠΟΥ Χανς Κλούγκε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε ονλάιν.

Εδώ και δύο μήνες, η Ευρώπη καταγράφει συνεχή αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων: την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου καταγράφηκαν 40.000 επιπλέον κρούσματα σε σχέση με αυτά του Ιουνίου, όταν ο αριθμός τους βρισκόταν στο χαμηλότερο σημείο.

Όμως «δεν επιστρέφουμε στον Φεβρουάριο, ξέρουμε πώς να στοχεύσουμε τον ιό και όχι την κοινωνία», επέμεινε ο Κλούγκε.

Εκτός από τον σεβασμό των μέτρων προστασίας και αποστασιοποίησης, καθώς και μια εθνική στρατηγική διάγνωσης και ιχνηλάτησης, ο ΠΟΥ συνιστά να λαμβάνονται τοπικά μέτρα όταν εμφανίζονται εστίες μόλυνσης.

Ωστόσο είναι σημαντικό να ανοίξουν τα σχολεία στο βαθμό που οι κοινωνίες ανοίγουν και πάλι, υπογράμμισε ο Κλούγκε εκφράζοντας ανησυχία για τις συνέπειες από το κλείσιμο των σχολείων, ιδιαίτερα για τα παιδιά που παρουσιάζουν ειδικές ανάγκες.