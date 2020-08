Αθλητικά

ΑΕΚ: Χειρουργήθηκε ο Σιμάνσκι

Για μεγάλο χρονικό διάστημα θα παραμείνει εκτός δράσης ο Πολωνός.

Σχεδόν τρεις μήνες θα μείνει εκτός δράσης ο Νταμιάν Σιμάνσκι, που υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση καθαρισμού του αχίλλειου τένοντα του δεξιού ποδιού του. Ο Πολωνός χειρουργήθηκε από τον επικεφαλής ιατρό της ΑΕΚ, Λάκη Νικολάου, και αύριο θα πάρε εξιτήριο. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα φορά ειδικό νάρθηκα και μετά το διάστημα αυτό θα αρχίσει ασκήσεις σε πολύ χαλαρούς ρυθμούς ώστε να μην επιβαρυνθεί το πόδι του. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν 6 εβδομάδες να πατήσει γήπεδο και λογικά άλλες έξι για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας. Ωστόσο, ασφαλής εκτίμηση θα μπορεί να γίνει όταν το τραύμα θα έχει επουλωθεί πλήρως, όταν δηλαδή θα αρχίσει να προπονείται σε γήπεδο.

Η απουσία του δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, ειδικά ενόψει τελικού κυπέλλου (30/8), αφού δεν υπολογίζεται ούτε ο Κώστας Γαλανόπουλος, ο οποίος έχει επιστρέψει στις προπονήσεις μετά από πολύμηνη αποχή, αλλά χρειάζεται ακόμα χρόνο, μένει τουλάχιστον τρεις μήνες εκτός

