Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος: άλλος ένας νεκρός στη μακάβρια λίστα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε βγει από τη ΜΕΘ την Τρίτη, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε παρουσιάσει βελτίωση.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από κορονοϊό στη χώρα μας, καθώς ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι θάνατοι από covid-19 είναι πλέον 236.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, πρόκειται για άντρα 72 ετών που νοσηλευόταν στο Παπανικολάου.

Είχε βγει από τη ΜΕΘ την Τρίτη, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε παρουσιάσει βελτίωση, ωστόσο υποτροπίασε αιφνίδια και κατέληξε χθες το βράδυ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 72χρονος είχε νοσήσει από τον ιό στο νοσοκομείο Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης, μετά από εγχείρηση στην οποία είχε υποβληθεί και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παπανικολάου.