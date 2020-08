Αθλητικά

Τελικός Champions League: Ανακοινώθηκε ο διαιτητής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Κυριακή στις 22:00 ο τελικός του Champions League. Οι βοηθοί του Ιταλού διαιτητή.

Η UEFA ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ντανιέλε Ορσάτο θα διαιτητεύσει τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπάγερν Μονάχου, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 23 Αυγούστου (22:00) στο «Ντα Λουζ» της Λισαβόνας.

Ο 44χρονος Ιταλός, ο οποίος είναι διεθνής διαιτητής από το 2010, θα διευθύνει τον πρώτο μεγάλο τελικό της καριέρας του σε επίπεδο UEFA. Την τρέχουσα σεζόν «σφύριξε» σε οκτώ παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης αναμέτρησης ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντεστερ Σίτι για τη φάση των «16», τον Φεβρουάριο. Επίσης, ο Ορσάτο διαιτήτευσε και τον προημιτελικό Γουλβς-Σεβίλη στο φάιναλ έιτ του φετινού Europa League που διεξάγεται στη Γερμανία, ενώ πέρυσι ήταν τέταρτος διαιτητής στον τελικό της διοργάνωσης, στον οποίο αναμετρήθηκαν Τσέλσι και Άρσεναλ.

Στον τελικό της Λισαβόνας ο Ορσάτο θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Λορέντζο Μανγκανέλι και Αλεσάντρο Τζιαλατίνι, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Ρουμάνος Οβίντιου Χατσεγκάν. Διαιτητής VAR θα είναι ο Ιταλός Μασιμιλιάνο Ιράτι, ενώ καθήκοντα AVAR θα έχει ο συμπατριώτης του, Μάρκο Γκουίντα.