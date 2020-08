Παράξενα

Συναυλιακός χώρος με πλατφόρμες για αποστάσεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα πάρκο έγινε ο πρώτος χώρος διεξαγωγής συναυλιών εξασφαλίζοντας τους κανόνες μη διασποράς του κορονοϊού.

Το Νιουκάστλ μπορεί να καμαρώνει, δικαίως. Από τις αρχές του μήνα, στο πάρκο Gosforth Park, εγκαινιάστηκε η Virgin Money Unit Arena, ένας υπαίθριος συναυλιακός χώρος έκτασης 45.000 τετραγωνικών μέτρων με 500 πλατφόρμες για τους φίλους των συναυλιών, κάθε μία των οποίων μπορεί να φιλοξενεί έως και πέντε θεατές. Οι αποστάσεις ασφαλείας για τη μη διασπορά του κορονοϊού εξασφαλίστηκαν!

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που παίζουμε κάποιον ρόλο στο να επαναφέρουμε εκδηλώσεις ζωντανής μουσικής, καθώς βγαίνουμε από το lockdown» δήλωσε στο Bored Panda, η Έλεν Πέιτζ, διευθύντρια μάρκετινγκ στη Virgin Money. «Μοιάζει με μοναδική ευκαιρία να γιορτάσουμε τη μουσική και όλα τα υπέροχα συναισθήματα που γεννιούνται με το να τη βιώνεις ζωντανά μαζί με άλλους φιλόμουσους» τόνισε.

Τη σεζόν εγκαινίασε ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός Σαμ Φέντερ, του οποίου το άλμπουμ "Hypersonic Missiles" -με αυτό έκανε το ντεμπούτο του- κατέλαβε πέρυσι την πρώτη θέση στα charts. Η λίστα αυτών που ακολουθούν είναι μεγάλη: ο DJ Πάτρικ Τόπινγκ, τα συγκροτήματα Supergrass και The Libertines, οι κωμικοί Άνταμ Κέι και Τζίμι Καρ.