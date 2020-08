Πολιτική

Υφαντής στον ΑΝΤ1: Το Oruc Reis θα εξαντλήσει χρονικά την NAVTEX (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής διεθνών σχέσεων για την επικοινωνιακή διαχείριση της έντασης από πλευράς Τουρκίας. Οι αυριανές ανακοινώσεις του Ερντογάν.