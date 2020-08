Κόσμος

Μέρκελ-Μακρόν: δεν είναι ανεκτή καμία απειλή κυριαρχικών δικαιωμάτων χώρας της ΕΕ

"Αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο", το μήνυμα που έστειλαν η Καγκελάριος της Γερμανίας και ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Στην αναγκαιότητα να υπάρξει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο στην Ανατολική Μεσόγειο συμφώνησαν η καγκελάριος της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ και ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στη συνάντηση που είχαν το απόγευμα της Πέμπτης τη γαλλική θερινή προεδρική κατοικία στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν.

«Στην Ανατολική Μεσόγειο εντείνουμε τη διμερή μας συνεργασία πάνω στο στόχο της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Τόσο η Γερμανία όσο και η Γαλλία έχουμε τον ξεκάθαρο εθελοντισμό και την αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο» τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «δεν θα γίνει ανεκτή καμία απειλή κυριαρχικών δικαιωμάτων χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».