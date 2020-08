Κόσμος

Σαρλ Μισέλ: Αναβολή του γάμου του λόγω κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπροστά στο..φόβο της καραντίνας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέβαλε το γάμο του.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε προγραμματίσει τον γάμο του αυτό το Σαββατοκύριακο σε ένα χωριό της νοτιοανατολικής Γαλλίας, το Μοντμεγιάν.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει για το Βέλγιο στις «πορτοκαλί ζώνες», γεγονός που σημαίνει ότι ο Σαρλ Μισέλ επιστρέφοντας θα έμπαινε σε καραντίνα.

Ως εκ τούτου αποφάσισαν με τη σύντροφό του, Αμελί Ντερμποντρεγκιέν -με την οποία έχει αποκτήσει ήδη δύο παιδιά- να αναβάλουν την τελετή, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Le Soir».