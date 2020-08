Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Άλμα” στα νέα κρούσματα στην Ιταλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων, που έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Μάιο.

Νέα αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 845, 203 περισσότερα σε σχέση με χθες. Έξι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων, από τις 16 του περασμένου Μαΐου. Η αύξηση των εστιών μόλυνσης, το τελευταίο δεκαήμερο, είναι αδιάκοπη.

Όπως τονίζουν οι Ιταλοί επιστήμονες, σημαντικό ρόλο στην ανοδική αυτή πορεία, παίζει η επιστροφή Ιταλών τουριστών από το εξωτερικό. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο σημειώθηκαν νέα κρούσματα και στις είκοσι μια ιταλικές περιφέρειες.

Τα περισσότερα νέα περιστατικά καταγράφηκαν στις περιφέρειες Βένετο, Λομβαρδία, στην ευρύτερη περιοχή της Ρώμης, της Φλωρεντίας και της Μπολόνια.