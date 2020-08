Τεχνολογία - Επιστήμη

Μετεωρίτης χτύπησε Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Διαρροή οξυγόνου καταγράφηκε στο Σταθμό με το τριμελές πλήρωμα.

(φωτογραφία αρχείου)

Το πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) σε πλήρη σύνθεση μεταφέρεται στην κάψουλα Zvezda στην οποία θα παραμείνει για τρεις ημέρες, ανακοίνωσε το γραφείο τύπου της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roskosmos.

Σύμφωνα με πηγή της οποία επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο TASS , τα όργανα μετρήσεων που βρίσκονται στο ρωσικό τμήμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού κατέγραψαν διαρροή οξυγόνου στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Σύμφωνα με την Roskosmos, την Παρασκευή τα μέλη του πληρώματος του Σταθμού θα μεταφερθούν στην κάψουλα Zvezda, ώστε να ελεγχθεί η πίεση του οξυγόνου στις κάψουλες του αμερικανικού τμήματος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Η Roskosmos διευκρινίζει ότι η διαδικασία αυτή συνιστά κοινή απόφαση του αμερικανικού και ρωσικού πληρώματος, όπως και ότι δεν υπάρχει καμία απειλή για το πλήρωμα και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το πλήρωμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, της Roskosmos προσπαθεί να εντοπίσει το σημείο διαρροής του οξυγόνου, ενώ οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι μια από τις πιθανές αιτίες μπορεί να είναι η πρόσκρουση μικρομετεωρίτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.